Работа бакинского метро была приостановлена утром на два часа

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром работа бакинского метро была приостановлена на два часа.

Об этом сообщил Trend во вторник глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

Мамедов отметил, что в последнем хозяйственном поезде, покидавшем линию по завершении ночных технических работ, возникла неисправность.

"После устранения неисправности была проведена повторная проверка линий в соответствии с требованиями инструкций, электропоезда были запущены на линию и станции открылись для пассажиров с 08:00", - сказал он.

(Автор: Самир Али)