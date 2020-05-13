Комитет Красного Креста: Условия содержания Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова держатся под контролем

БАКУ/Trend/ - Международный комитет Красного Креста (МККК) держит под постоянным контролем условия содержания и состояние Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, задержанных армянскими военнослужащими в Кельбаджаре, сказала в среду Trend завотделом по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

В соответствии с мандатом МККК, проводится мониторинг условий содержания и обращения с лицами, задержанным в связи с нагорно-карабахским конфликтом, а также оказывается помощь в обеспечении связи задержанных с их семьями: «МККК также поддерживает диалог с лицами, ответственными за места содержания, контролируя состояние здоровья и оказание медицинских услуг задержанным лицам. Диалог с соответствующими органами продолжается и во время пандемии коронавируса, темы которого конфиденциальны. Информация о состоянии здоровья этих лиц передается только их семьям. Мониторинг проводится непосредственно на месте пребывания данных лиц при учете правил и рекомендаций в связи с существующей эпидемиологической ситуацией, опираясь на принцип ненанесения вреда деятельности МККК, связанной с задержанными лицами».

Отметим, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров взяты в заложники. Все они намеревались посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)