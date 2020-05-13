Гярай Гярайбейли: Часть средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом будут направлены на научные исследования

БАКУ /Trend/ - Средства Фонда поддержки борьбы с коронавирусом предусматривается использовать в нескольких направлениях, одним из которых станут научно-исследовательские работы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал член Совета общественного контроля Фонда, ректор Азербайджанского медицинского университета, профессор Гярай Гярайбейли.

По его словам, в настоящее время в мире нет достоверных данных о биологических, микробиологических, клинических особенностях коронавируса COVID-19.

"Ввиду того, что мы своевременно приняли превентивные меры, удалось добиться значительных успехов в борьбе с коронавирусом. Это крайне важный вопрос. Мнения об особенностях вируса, которые озвучивались месяцем ранее, теперь изменились. Даже наблюдаются отличающиеся друг от друга симптомы заболевания. Пока что нет полностью доказанного протокола лечения коронавирусной инфекции. То есть нет специфического, характерного именно для этого заболевания метода лечения, а также вакцины от него. Даже если она будет разработана, эффективность будет под вопросом, так как возможны побочные эффекты. По моему мнению, часть средств Фонда следует направить на научные исследования", - сказал Гярайбейли.

Он выразил уверенность в том, что человечество обязательно одержит вверх над коронавирусной инфекцией COVİD-19.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)