В Азербайджане выявлен 121 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 44 человека – Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлен 121 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 44 человека, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, на сегодня в стране выявлено 2 879 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 833, скончались 35 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1011 лиц, из которых состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 38 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

Всего в Азербайджане был проведен 214 291 тест на предмет выявления коронавируса.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)