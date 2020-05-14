В Азербайджане выявлен 121 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 44 человека – Оперативный штаб (версия 2)
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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлен 121 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 44 человека, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Согласно информации, на сегодня в стране выявлено 2 879 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 833, скончались 35 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1011 лиц, из которых состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 38 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
Всего в Азербайджане был проведен 214 291 тест на предмет выявления коронавируса.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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