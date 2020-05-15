Завтра на 300 улицах и проспектах Баку будет проведена очередная дезинфекция
БАКУ /Trend/ - Завтра утром в Баку будут продезинфицированы около 300 улиц, проспектов и дорог, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на коммунальные службы столицы.
Работы по дезинфекции будут проведены и на улицах бакинских поселков.
Дезинфекция будет проведена специальными химическими средствами. "Учитывая определенную токсичность этих веществ, просим граждан не выходить завтра из дома без острой необходимости", - говорится в сообщении.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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