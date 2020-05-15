В Азербайджане обсуждается открытие спортивных залов и возобновление футбольных матчей

БАКУ /Trend/ - В настоящее время обсуждается вопрос открытия спортивных комплексов и залов,

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, решение по этому вопросу будет вынесено на последующем этапе.

"Запрет на проведение футбольных матчей и деятельность спорткомплексов все еще в силе. Общественность будет проинформирована о решении, которое будет вынесено в связи с данным вопросом на следующем этапе", - сказал Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)