Открытие детсадов в Баку зависит от эпидемиологической ситуации - Эльдар Азизов

БАКУ/Trend/ - Открытие детсадов в Баку зависит от эпидемиологической ситуации.

Об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, сообщает в понедельник Trend.

"Мы можем открыть детсады, когда решение об этом примет Оперативный штаб. Но мне кажется, что в ближайшей перспективе этого не ожидается".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)