Имамеддин Гулиев: Вероятна возможность реализации массовых проектов в рамках Года Волонтеров посредством онлайн-платформ

БАКУ/Trend/ - Следует проанализировать возможность реализации массовых проектов в рамках Года Волонтеров посредством онлайн-платформ.

Об этом во вторник сказал Trend президент Общественного объединения волонтеров Азербайджана Имамеддин Гулиев.

По его словам, в деятельности молодежи в Азербайджане волонтерство занимает особое место, и интерес к этой области растет с каждым днем.

«Сегодня все страны столкнулись с пандемией COVID-19, которая стала причиной глобального социально-экономического кризиса. Это в свою очередь создало для людей дополнительные трудности, и негативно сказалось на их повседневном образе жизни», - сказал Гулиев.

Он считает, что каждое государство, организация и гражданин должны сплотиться и мобилизовать свои силы в борьбе с коронавирусом.

По словам Гулиева, тот факт, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится на переднем фронте этой борьбы, как глава государства и гражданин, является примером для других лидеров.

«В целом, следует особо отметить превентивные меры, принятые государством в данном направлении. Следуя призывам главы государства, с целью недопущения распространения в стране коронавируса, и пресечению его возможных последствий, а также для более эффективного оказания социальных услуг учрежден Центр координации волонтеров Азербайджана. Деятельность волонтеров в период особого режима карантина, объявленного в связи с пресечением распространения в стране коронавируса, достойна особой похвалы», - сказал Имамеддин Гулиев.

По его словам, тот факт, что многочисленные люди и организации добровольно присоединились к призыву Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по поддержке нуждающихся в крови больных талассемией, гемофилией и лейкозом в период особого режима карантина показывает постоянную актуальность волонтерской деятельности.

«Выход на передовую борьбы с пандемией волонтеров создал импульс и для тех молодых людей, которые до сих пор относились к этой области несерьезно. Волонтеры доказывают, насколько важна их деятельность во многих областях. Это способствовало расширению волонтерского движения. Считаю, что их нынешняя деятельность должны быть продолжена и после завершения пандемии. Общественное объединение волонтеров Азербайджана, используя приобретенный опыт, планирует организовывать и реализовывать большое число проектов именно в этом направлении", - сказал Гулиев.

Он добавил, что Азербайджан может делиться опытом по борьбе с пандемией и участия в ней волонтеров с мировыми странами.

«Теперь основной момент заключается в обеспечении активной деятельности волонтеров в постпандемический период. Поскольку волонтерство – это не движение, которое может быть актуальным лишь в рамках какого-либо события или года, а направление по постоянному и добровольному оказанию помощи в любой ситуации», - уточнил Имамеддин Гулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)