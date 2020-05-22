Рамин Байрамлы: Среди скончавшихся от вируса выросло число лиц в возрасте 40-49 лет

БАКУ /Trend/ - Среди скончавшихся от вируса выросло число лиц в возрасте 40-49 лет.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в пятницу Trend.

По его словам, сегодня все указывают на то, что ситуация в стране под контролем.

"Противоэпидемические мероприятия продолжают давать свои плоды. Однако, и граждане должны вносить свой вклад в это дело", - подчеркнул Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)