В Азербайджане в продажу выпущено свыше 24 миллионов медицинских масок
БАКУ /Trend/ - С 24 февраля и до сегодняшнего дня в Азербайджане в продажу выпущено свыше 24 миллионов медицинских масок.
Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в пятницу Trend.
Он сообщил, что в закрытых помещениях в обязательном порядке следует носить маски.
"Из выпущенных в продажу 24 миллионов масок продано 18 миллионов. Остальные шесть миллионов остаются в резерве. Ежедневно в Азербайджане производится 250 тысяч масок. Также в качестве резерва к концу мая в страну будет завезено 100 миллионов медицинских масок", - добавил Ибрагим Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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