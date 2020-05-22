БАКУ /Trend/ - С 24 февраля и до сегодняшнего дня в Азербайджане в продажу выпущено свыше 24 миллионов медицинских масок.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в пятницу Trend.

Он сообщил, что в закрытых помещениях в обязательном порядке следует носить маски.

"Из выпущенных в продажу 24 миллионов масок продано 18 миллионов. Остальные шесть миллионов остаются в резерве. Ежедневно в Азербайджане производится 250 тысяч масок. Также в качестве резерва к концу мая в страну будет завезено 100 миллионов медицинских масок", - добавил Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)