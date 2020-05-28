ГЭЦ Азербайджана о предстоящих в июне выпускных экзаменах

БАКУ /Trend/ - В июне 2020 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) приступает к проведению выпускных экзаменов по общему (9-летнему) и полному (11-летнему) среднему образованию, передает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу ГЭЦ.

Экзамены будут проводиться в соответствии с правилами социальной изоляции, согласно мерам, принятым для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом требований и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров.

В экзаменационных зданиях будут осуществлены медико-профилактические, дезинфекционные и другие превентивные меры. Во избежание скопления людей для участников экзамена будет установлено различное время входа в здание, а на входе будет проверяться температура всех участников экзамена. В одной экзаменационной комнате будут сдавать экзамен максимум 15 человек. Все участники экзамена должны будут находиться в защитных масках.

Экзамены планируется проводить по выходным в разных городах и регионах страны. График проведения экзаменов будет объявлен в ближайшие дни.