Минэкологии Азербайджана предупредило население в связи с ожидаемым сильным ветром
БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана предупредило население в связи с ожидаемыми изменениями погодных условий.
Как сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии, скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 30 мая до вечера 31 мая будет достигать 15-20, временами - 23-25, с порывами до 28-33 метров в секунду.
В горных и предгорных районах Азербайджана 30 и 31 мая временами ожидаются дожди с грозами, местами интенсивного характера, есть вероятность выпадения града. Скорость западного ветра будет достигать 15-20, временами - 23-25, с порывами до 28-33 метров в секунду.
(Текст: Турал Гараджаев)
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