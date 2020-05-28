Минэкологии Азербайджана предупредило население в связи с ожидаемым сильным ветром

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана предупредило население в связи с ожидаемыми изменениями погодных условий.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии, скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 30 мая до вечера 31 мая будет достигать 15-20, временами - 23-25, с порывами до 28-33 метров в секунду.

В горных и предгорных районах Азербайджана 30 и 31 мая временами ожидаются дожди с грозами, местами интенсивного характера, есть вероятность выпадения града. Скорость западного ветра будет достигать 15-20, временами - 23-25, с порывами до 28-33 метров в секунду.

(Текст: Турал Гараджаев)