В учреждениях должны быть знаки социальной дистанции для приема граждан - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В учреждениях, где будет проводиться прием граждан, должны быть нанесены специальные знаки, рекомендующие придерживаться социальной дистанции.

Как сообщает в пятницу Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Байрамлы добавил, что в медицинских учреждениях очень высокий риск заражения.

"Лица, у которых болезнь протекает без симптомов, при входе в эти учреждения могут заразить других. Поэтому запрещается входить в помещения без маски. Частные предприятия должны также обратить особое внимание на эту проблему", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)