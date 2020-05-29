Коечный фонд в больницах Азербайджана далеко не исчерпан - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Если посмотреть на соотношение наполненности в коечном фонде, у нас все еще есть соответствующие возможности. Но распределение работников здравоохранения среди медицинских учреждений является для нас нагрузкой.

Как сообщает в пятницу Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, специальным больницам для лечения пациентов с коронавирусом выделено более 5000 коек.

"В модульных больницах будет около 2000 коек. Таким образом, коечный фонд составит более 7000 единиц", - отметил Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)