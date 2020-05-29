Оперативный штаб о сообщении между районами Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Рост числа инфицирований в последние дни не позволяет отменить ограничения на сообщение между регионами.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в пятницу Trend.

"Ввиду роста числа инфицированных коронавирусом, отмена данного ограничения может создать угрозу. Поэтому запрет на перемещение из желтой зоны в оранжевую все еще остается в силе", - добавил Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)