Бибиэйбатская дорога может открыться для движения на следующей неделе
БАКУ /Trend/ - Завершаются работы по возобновлению движения на Бибиэйбатской дороге. Об этом сообщил Trend в среду пресс-секретарь Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.
По его словам, на обеих опорных стенах здесь уже завершены строительные работы.
"Идут работы по реконструкции проезжей части. Запланировано сдать дорогу в эксплуатацию на следующей неделе", - сказал Наджафли.
Напомним, что на Бибиэйбатской дороге в прошлом году произошел оползень, и она была закрыта в связи с непригодностью к эксплуатации.
(Автор: Самир Али)
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