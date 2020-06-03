Бибиэйбатская дорога может открыться для движения на следующей неделе

БАКУ /Trend/ - Завершаются работы по возобновлению движения на Бибиэйбатской дороге. Об этом сообщил Trend в среду пресс-секретарь Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, на обеих опорных стенах здесь уже завершены строительные работы.

"Идут работы по реконструкции проезжей части. Запланировано сдать дорогу в эксплуатацию на следующей неделе", - сказал Наджафли.

Напомним, что на Бибиэйбатской дороге в прошлом году произошел оползень, и она была закрыта в связи с непригодностью к эксплуатации.

(Автор: Самир Али)