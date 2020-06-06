В Азербайджане выявлено 379 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 153, скончались 2 человека – Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 379 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 153, скончались 2 человека, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались 2 гражданина 1941 и 1956 годов рождения, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

На сегодня в стране выявлено 7 239 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 4 024, скончались 84 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 131 человека, из которых состояние 72 оценивается как тяжелое, 86 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 334 863 теста.