Обновленный Балаханы - поселок преобразился до неузнаваемости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Поселок Балаханы, где когда-то находился полигон бытовых отходов, теперь скорее напоминает туристический уголок. По поручению главы государства здесь проделана масштабная работа.

Как сообщили во вторник Trend в ИВ Сабунчинского района, работы по реставрации и обновлению в поселке начались в сентябре прошлого года.

В поселке обновляются дороги, обустраиваются улицы, реконструируются системы водоснабжения и канализации. Реставрация старинных переулков поселка находится на стадии завершения. Ведутся масштабные работы по возвращению былого облика поселку Балаханы, который когда-то находился на Великом Шелковом пути.

"Большая часть работ по реставрации и обновлению уже завершена. Обустраиваются улицы, реставрируются фасады частных домов, капитально ремонтируются улицы. Три старинные улицы вымощены камнями, сохранен исторический облик стен домов. В целом работы будут проведены на 60 процентах территории поселка. Их планируется завершить в сентябре", - сказали в ИВ.

Отметим, что в поселке также идет реставрация Караван-сарая, построенного по указу сефевидского правителя Сафи в 1636 году, и находящейся поблизости бани Гум. Согласно официальным источникам, относящаяся к XV - XVI векам баня Гум оставалась под слоем песка на протяжении многих десятилетий. В настоящее время ведутся комплексные работы по реставрации памятника.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)