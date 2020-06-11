В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО)

Общество 11 июня 2020 19:23 (UTC+04:00)
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке ИВ Хачмазского района и Губинского регионального отдела Центрального банка крови в Центре культуры имени Гейдара Алиева в Хачмазском районе 11 июня была проведена акция по сдаче крови для больных талассемией и гемофилией.

Как сообщает в четверг Trend, главная цель проведения акции - присоединившись к благородной инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, сдать кровь для детей, страдающих талассемией, гемофилией и лейкемией, так как в связи с введением специального карантинного режима в стране из-за пандемии коронавируса (COVID-19) возникла необходимость в пополнении банка крови.

В акции приняли участие глава ИВ Хачмазского района Эльнур Рзаев, руководители правоохранительных органов, сотрудники различных управлений, предприятий, организаций, представители административно-территориальных округов, муниципалитетов и общественности.

(Текст: Турал Гараджаев)

В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Image
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Image
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Image
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Image
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Image
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Image
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Image
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Image
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Хачмазском районе прошла акция по сдаче крови (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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