У двух сотрудников Общественного телеканала Азербайджана выявлен коронавирус

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Общественного телевидения Азербайджана с подозрением на инфицирование коронавирусом сдали тесты, и у двоих из них они показали положительный результат, сказала в четверг Trend завотделом по связям с общественностью Общественного телевидения Айнура Асимгызы.

Она отметила, что в настоящее время эти лица проходят лечение под наблюдением врачей.

Асимгызы добавила, что со дня объявления пандемии телеканал проводит постоянную дезинфекцию в административном здании, измеряется температура каждого входящего в здание, выдаются защитные маски и осуществляется дезинфекция рук.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)