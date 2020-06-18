У двух сотрудников Общественного телеканала Азербайджана выявлен коронавирус
БАКУ/Trend/ - Сотрудники Общественного телевидения Азербайджана с подозрением на инфицирование коронавирусом сдали тесты, и у двоих из них они показали положительный результат, сказала в четверг Trend завотделом по связям с общественностью Общественного телевидения Айнура Асимгызы.
Она отметила, что в настоящее время эти лица проходят лечение под наблюдением врачей.
Асимгызы добавила, что со дня объявления пандемии телеканал проводит постоянную дезинфекцию в административном здании, измеряется температура каждого входящего в здание, выдаются защитные маски и осуществляется дезинфекция рук.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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