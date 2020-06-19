В Азербайджане определены ставки госпошлины по аккредитации медучреждений

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане определены ставки пошлины за аккредитацию медицинских учреждений, сообщает в пятницу Trend.

Вопрос об этом отражен в новой статье, предлагаемой для внесения в закон «О государственной пошлине», которая обсуждалась на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Ставки пошлины по новой статье 32-2 указаны ниже:

Действия за удержание госпошлины Размер госпошлины 32-2.1. медучреждения, оказывающие амбулаторные услуги 2000 манатов 32-2.2. медучреждения, оказывающие стационарные услуги 4000 манатов

В соответствии со ст. 32-3, особенности оплаты госпошлины за прохождение аккредитации медучреждениями установлены, как указано ниже:

32-3.1. По Баку выплачивается 100% госпошлины, предусмотренной в ст. 32-2.1, Сумгайыту, Гяндже, Минягчевиру, Ширвану и Абшеронскому району – 70%, другим регионам – 50%.

32-3.2. Госпошлина, предусмотренная в ст. 32-2.2, выплачивается в размере 100% по медучреждениям с более 250 коечными местами, 90% - по медучреждениям с 101-250 коечными местами, 70% - по медучреждениям с 50-100 коечными местами, 50% - по медучреждениям с коечными местами менее 50.

После обсуждения статья была вынесена на голосование и принята во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)