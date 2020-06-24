Развитие аудиовизуальной индустрии в Азербайджане отстает от социально-экономического прогресса в стране - отчет

БАКУ/Trend/ - Детальный анализ ситуации, связанной с субъектами аудиовизуальной индустрии в Азербайджане, показал, что темпы развития этой сферы не совпадают с общими темпами социально-экономического прогресса, наблюдаемыми в последние годы в стране.

Об этом говорится в отчете «Аудиовизуальная индустрия в Азербайджане: анализ показателей 2019 года, нынешняя ситуация, прогнозы и задачи», сообщает в среду Trend.

Одним из серьезных факторов, препятствующих развитию индустрии, является устаревшая законодательная база, работа над обновлением которой является одной из важных задач Национального совета телевидения и радиовещания в 2020 году.

На развитии сферы негативно отражается отсутствие качественных измерений телевизионных рейтингов и механизмов измерения работы радиоканалов.

В результате спада экономической активности населения в результате пандемии COVİD-19, в зависимости от продолжительности карантинных мер, в 2020 году ожидаются убытки от 15 до 30% рекламного рынка на теле- и радиоканалах.

В секторе платных телевизионных услуг наблюдается незначительное уменьшение абонентской базы, что связано с широким распространением бесплатного просмотра зарубежных спутниковых каналов, активностью нелегальных провайдеров, оказывающих платные телевизионные услуги в связи с неполным регулированием сферы, наличием технических проблем, создаваемых ЖСК в передаче сигнала конечному пользователю.

Самым слаборазвитым сегментом индустрии, за исключением производства сериалов, является производство телевизионного контента независимыми продюсерскими группами. Главной причиной слабого развития сектора является такая негативная практика как приобретение эфирного времени на длительный срок продюсерскими группами.

Легализация трудовых отношений между сотрудниками и компаниями и коммерческих доходов является положительным трендом, наблюдаемым в индустрии в 2019-2020 годах.

Решение вышеуказанных проблем требует оперативного, комплексного и профессионального подхода, опирающегося на изучение положительного опыта развития сектора в странах, с которыми можно сравнивать Азербайджан с демографической и социально-экономической точки зрения.

Кроме этого, с учетом местной специфики при государственной поддержке обязательно должно быть поэтапно применена международная практика.

Отметим, что в аудиовизуальной индустрии Азербайджана функционируют свыше 120 субъектов. Это 25 телеканалов, 16 радиоканалов, 15 активных рекламных агентств, работающих в телевизионной сфере, 14 продюсерских групп, готовящих видеоконтент для радиопрограмм и пользователей интернета, 40 лицензированных операторов, оказывающих платные телевизионные услуги.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)