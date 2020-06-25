В Азербайджане продлен срок регистрации на собеседования по приему на госслужбу
БАКУ /Trend/ - Кандидаты, чьи собеседования в рамках объявлений, сделанных 17.09.2019 и 13.01.2020 по конкурсу в связи с приемом на государственную службу, были отложены, должны до 23:59 часов 30 июня выбрать на портале ГЭЦ https://eservices.dim.gov.az/dqq/Elan/OnlineMsh соответствующее региональное подразделение ГЭЦ для прохождения собеседования.
Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
График проведения собеседований за 5 дней будет размещен на портале ГЭЦ.
Дополнительную информацию кандидаты могут получить по тел.: (012) 431 63 86 (внутр. 120, 117), или написав на dqqeydiyyat@dim.gov.az
(Текст: Кямаля Сеидова)
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