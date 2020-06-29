В Баку строятся еще семь школ (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Баку строятся еще семь школ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.
Кроме того, снесены и заново отстроены здания двух школ.
Также заново отстраиваются корпуса еще двух школ, продолжается строительство дополнительного корпуса для одной школы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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