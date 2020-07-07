Командам, участвующим в Еврокубках , будет разрешено тренироваться в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Футбольным командам, участвующим в Еврокубках, после сдачи теста на COVİD-19 будет разрешено тренироваться в тех регионах Азербайджана, где не введен ужесточенный карантинный режим.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы футбольного клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов.

По его словам, вопрос тренировок команд, готовящихся к Еврокубкам, был представлен со стороны АФФА министерству молодежи и спорта. Устная договоренность достигнута: "Эти команды могут тренироваться в районах страны, где не введен карантин, но для этого члены команд должны сдать тест на "COVİD-19". После того, как ответы тестов будут готовы, командам будет дано разрешение выехать на тренировки".

Ибрагимов добавил, что в рамках этих правил клуб "Карабах" планирует готовиться к Еврокубкам в Габале.

Отметим, что в этом году Азербайджан в Еврокубках представят команды "Карабах", "Нефтчи", "Кешля" и "Сумгайыт".

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова.)