AZAL выполнил чартерный рейс из Киева (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 189 наших соотечественников 9 июля были доставлены из Киева рейсом Национального авиаперевозчиком Азербайджана (AZAL), сообщает Trend со ссылкой пресс-службу авиакомпании.
К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейсы справку на отсутствие коронавируса (COVID-19). Все прибывшие этим рейсом пассажиры по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.
Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
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