Рашад Махмудов: Заразившийся врач Теймур Джафаров подключен к аппарату ЭКМО

БАКУ /Trend/ - Майор медицинских служб, анестезиолог-реаниматолог Главной клинической больницы Вооруженных сил Теймур Джафаров, спасший жизни сотням солдат и офицеров в ходе апрельских боев, заразился коронавирусом, передает Trend.

По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой лечение врача было взято под контроль.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, кардиолог Рашад Махмудов сообщил, что Теймур Джафаров в настоящее время подключен к устройству ЭКМО в Центральном военном госпитале:

"Состояние врача-реаниматолога Теймура Джафарова, находящегося на лечении в Центральном военном госпитале, в последние дни ухудшилось. Вчера вечером пациент был обследован и его состояние было оценено как критическое. С 03:00 ночи до утра специалисты Таможенного госпиталя подключили к больному прибор ЭКМО в центральном военном госпитале.

Уровень кислорода в крови пациента упал до 31 и гемодинамически стабилизировался после того, как устройство EKMO было подключено. Кислородное питание организма стало удовлетворительным. Теймур Джафаров, который в настоящее время находится в глубокой коме, продолжает проходить лечение в Центральном военном госпитале».

По словам депутата, лечение Теймура Джафарова было взято под контроль по поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой:

Хотел бы обратить ваше внимание на то, что результат межведомственной скоординированной работы в полночь, показывает отношение работников здравоохранения Азербайджана и государства к своим гражданам в эти трудные дни, особенно к работникам здравоохранения. В частности, безопасность работников здравоохранения и лечение их болезней в борьбе с коронавирусом находятся под особым контролем Президента Азербайджана и Первой леди Мехрибан Алиевой. Сегодня вечером, около 12 часов, под наблюдением помощника президента Анара Алекперова в результате слаженной работы руководителя медицинской службы Государственного таможенного комитета и руководителей соответствующих ведомств мы смогли помочь в опасный момент будучему при смерти Теймуру Джафарову."