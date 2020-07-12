Жители Товуза поддержали армию Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Жители Товуза выразили поддержку армии Азербайджана.

Как передает Trend, жители села Агдам Товузского района собрались для поддержки нашей армии. Об этом пользователи поделились в социальных сетях.

Граждане заявили, что всегда готовы к бою и отправке на линию фронта.