В Азербайджане начинаются экзамены по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 3 августа проведет тестовый экзамен по должностям групп АА, АВ и АС вида А (административные руководящие должности) государственной службы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

В этом экзамене будут участвовать кандидаты, зарегистрировавшиеся для участия в тестовом экзамене, который планировалось провести 15 марта 2020 года, но который был отложен в связи с пандемией.

Регистрация для других кандидатов, желающих принять участие в экзамене, будет проведена с 18:00 часов 1 августа.

(Текст: Кямаля Сеидова.)