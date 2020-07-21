В Азербайджане начинаются экзамены по приему на госслужбу
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 3 августа проведет тестовый экзамен по должностям групп АА, АВ и АС вида А (административные руководящие должности) государственной службы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.
В этом экзамене будут участвовать кандидаты, зарегистрировавшиеся для участия в тестовом экзамене, который планировалось провести 15 марта 2020 года, но который был отложен в связи с пандемией.
Регистрация для других кандидатов, желающих принять участие в экзамене, будет проведена с 18:00 часов 1 августа.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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