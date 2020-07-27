В 20 городах Азербайджана пройдут выпускные экзамены

БАКУ /Trend/ - 29-30 июля в 20 городах и районах Азербайджана пройдут очередные выпускные (приемные) экзамены, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Экзамены начнутся в 11:00. Допуск участников завершается за 15 минут до начала экзамена – в 10:45. Опоздавшие не будут допущены к экзамену.

В экзаменах которые будут проведены 29 июля, ожидается участие 13 809 учащихся, 30 июля - 14 115, всего 27924 учащихся (абитуриентов).

Отметим что, с целью минимизации контактов между участниками экзамена, определены различные часы пропуска в здание (время указано на пропускном листе каждого учащегося (абитуриента).

Участники должны явиться на экзамен в медицинских масках и пользоваться ими правильно (полностью закрыв область носа, рта и подбородка).

Снимать маску запрещено до конца экзаменационного процесса.

В рамках мер предосторожности будут использованы электронные термометры, способные измерять температуру тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства.

Учащиеся (абитуриенты) могут с 26 июля распечатать пропускной лист на экзамен с сайта ГЭЦ.

Участника экзамена может сопровождать не более одного человека.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)