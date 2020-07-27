В Масаллы за взятки задержана группа должностных лиц

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются комплексные и регулярные меры в направлении борьбы с такими негативными факторами, наносящими ущерб благосостояние население страны, как коррупция и взяточничество, а также с должностными лицами, которые превышая свои служебные полномочия, наносят ущерб законным интересам физических или юридических лиц либо охраняемым законами интересам общества и государства.

Как сообщили в понедельник Trend из Генеральной прокуратуры, в рамках вышеуказанных мероприятий, на основании поступившей информации о незаконных деяниях представителя главы ИВ Масаллинского района по сельскому административно-территориальному округу Гаргалыг Субхана Залыева и зампредседателя муниципалитета села Гаргалыг Азиза Агаева в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было проведено расследование.

В соответствии с постановлением суда были проведены неотложные оперативно-розыскные мероприятия. Азиз Агаев с поличным был задержан в своем служебном кабинете, когда по поручению Субхана Залыева, который вымогал у гражданина денежные средства для выдачи разрешения на строительство, 23 июля 2020 года ему была передана вторая часть суммы. Первую часть взятки Агаев получил первого июля 2020 года.

Помимо этого, 23 июля 2020 года Субхан Залыев и главный бухгалтер представительства Бахруз Мусаев были задержаны с поличным на территории Масаллы во время получения денежных средств в качестве взятки, которые Залыев потребовал у другого гражданина за временную регистрацию в селе Гаргалыг Масаллинского района.

Субхан Залыев задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 311.2 (получение взятки), 32.4, 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия)) и 29, 178.2.3 (попытка мошенничества с использованием своего служебного положения) уголовного кодекса Азербайджана, а Азиз Агаев по статьям 32.4, 312.2 и 29,178.2.3 того же кодекса. В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения заключение под стражу.

В рамках уголовного дела в настоящее время продолжаются интенсивные оперативно-розыскные и следственные мероприятия.