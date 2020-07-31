Военврач Главного клинического госпиталя ВС Азербайджана скончался от COVİD-19

БАКУ /Trend/ - Офицер реанимационно-анестезиологического отделения Главного клинического госпиталя ВС Азербайджана, майор медицинской службы Джафаров Теймур Огтай оглу скончался от инфекции коронавируса (COVİD-19), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.

В министерстве сообщили, что несмотря на все усилия врачей его жизнь спасти не удалось, он сегодня скончался.

Руководство минобороны и военный медперсонал выражают глубокие соболезнования близким и родным военнослужащего.

Аллах рехмет элесин.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)