Минобразования Азербайджана приостанавливает прием граждан до 31 августа
БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением о продлении режима особого карантина в Азербайджане работа Центра по приему граждан министерства образования приостановлена до 31 августа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.
За это время ответы на обращения можно получить посредством информационного центра "146-1".
Граждане также могут обращаться по электронному адресу министерства office@edu.gov.az и посредством электронных ресурсов www.edu.gov.az; www.ict.edu.az
С официальной информацией в этой сфере рекомендуется знакомиться на сайте минобразования www.edu.gov.az и страницах ведомства в социальных сетях.
(Текст: Турал Гараджаев)
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