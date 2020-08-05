Из списка населенных пунктов, где введен ужесточенный карантин, исключены Шекинский и Сиязаньский районы, добавлен Сальянский
БАКУ /Trend/ - С пятого августа в Сальянском районе введен ужесточенный карантинный режим.
Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, ужесточенный карантинный режим будет оставаться в силе до 00:00 31 августа 2020 года в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском и Сальянском районах.
Отметим, что начиная с пятого августа, ужесточенный карантинный режим отменен в Шекинском и Сиязаньском районах.
(Автор: Асиф Мехман)
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