Работникам больниц по лечению COVID-19 в Азербайджане необходимо страхование жизни — специалист

БАКУ /Trend/ - Работников больниц, которые непосредственно заняты лечением пациентов с COVID-19 в Азербайджане, необходимо обеспечить страхованием жизни.

Об этом в четверг сказал Trend доцент Азербайджанского медицинского университета Фуад Исмаилзаде.

По его словам, количество смертей от COVID-19 слишком мало, чтобы сказываться на общей статистике смертности в стране.

"Но учтем, что это заболевание имеет особо печальные последствия, так как приводит к гибели трудоспособных людей, лиц с маленькими детьми на попечении. С этой точки зрения нельзя не учитывать, что наши медицинские работники относятся к группе самого высокого риска. Сегодня большая группа самоотверженных медицинских работников нашей страны работает непосредственно на переднем крае борьбы с невидимым врагом, называемым вирусом, - в больницах, специализирующихся на лечении COVID-19. Следует отметить, что риск инфицирования медицинского персонала, работающего в поликлиниках, амбулаториях и сфере неотложной медицинской помощи, также крайне велик. Поскольку, зачастую они не знают, чем болен пациент", - подчеркнул Исмаилзаде.

По его словам, медицинские работники часто переносят болезнь тяжелее. Это связано с тем, что в результате тесного контакта с пациентом в организм одновременно попадает больше вирусов.

"Известно, что существует прямая зависимость между тяжестью заболевания и величиной изначальной вирусной нагрузки, которой подвергся пациент. Именно поэтому относительная частота смертей среди медицинских работников от COVID-19 многократно выше, чем среди обычных людей", - подчеркнул Фуад Исмаилзаде.

Специалист предлагает, чтобы с учетом вышесказанного, семьям врачей, умерших в результате инфицирования на работе, была выплачена компенсация. Решение о повышении заработной платы медицинским работникам, борющимся с COVID-19, должно распространяться также на сотрудников поликлиник и станций скорой помощи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)