МЧС Азербайджана обратилось к населению по поводу правил поведения на пляжах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана заявляет о необходимости соблюдения ряда правил безопасности во время пребывания на пляже.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, с целью защиты от нового вида коронавируса на пляже расстояние между людьми, кроме членов семьи, должно быть не менее двух метров, а минимальное расстояние между осями зонтов - четыре метра.

Использование медицинских масок в закрытых помещениях обязательно, а на открытом воздухе настоятельно рекомендуется. При ощущении повышенной температуры, сухого кашля и других симптомов Covid-19 следует немедленно обратиться в медицинский пункт!

Также, запрещено купание в неразрешенных местах, плавание за пределами обозначенных границ пляжной зоны, плавание в море в ветреную погоду, также не разрешено ночевать на пляже, быть на пляже в состоянии опьянения, совершать движения, которые могут нанести ущерб здоровью окружающих, ловить рыбу на, также запрещены какие-либо лодки, кроме спасательной техники!

Также МЧС напоминает, что дети на пляже не должны оставаться без надзора родителей, что посетители пляжа обязательно должны следовать инструкциям предупреждающих знаков и информационных досок, а также призывам и требованиям спасателей. Министерство также предупреждает о том, что опасно долго находиться под знойным солнцем, и плавать после наступления сумерек.

МЧС призывает звонить на номер 112 в случае опасности!

(текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)