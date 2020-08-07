В Азербайджане за сутки от коронавируса излечился еще 421 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 129 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровел 421, скончались четыре человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 33 376 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 29 696, скончались 483 человека. Число активных больных коронавирусом - 3 197 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 872, в целом же – 773 051 тест.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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