БАКУ /Trend/ - Текущая эпидемситуация в Азербайджане не позволяет проводить свадебные торжества.

Как передает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что государство оказывает помощь предпринимателям, чтобы они не увольняли своих работников.

"Если в каком-то дворце торжеств или подобного рода организации человек не получает заработной платы, то это значит, что он никогда не был оформлен там официально. Государство запретило увольнение сотрудников в период пандемии, частным предприятиям дано поручение не увольнять работников, а государство в свою очередь будет оказывать этим предприятиям соответствующую помощь", - сказал Мовсумов.

Он добавил, что сегодня особо проявляется актуальность и важность официального оформления трудовой деятельности, заключения трудового контракта.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)