TƏBİB: Азербайджан шире изучает опыт стран, в которых число инфицированных велико

БАКУ /Trend/ - Больше всего мы стараемся поддерживать контакты со специалистами стран, в которых число инфицированных COVİD-19 велико.

Как передает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, шире изучается опыт именно тех стран, в которых число инфицированных велико. Для изучения опыта постсоветских стран в связи с вопросом со специалистами регулярно проводятся онлайн-встречи.

Гараева добавила, что в рамках обмена опытом особое внимание уделяется организации лечебного дела, а также организации работы в больницах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)