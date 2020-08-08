Вопрос открытия мечетей в Азербайджане пока не обсуждается — помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вопрос открытия мечетей пока не обсуждается.

Как сообщает Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

"Вирус распространяется быстрее в закрытых помещениях, поэтому мы пока не можем открыть мечети. Даже паломничество хадж в этом году прошло очень необычно. Защита здоровья людей влияет не только на медицину, это очень серьезно сказывается на экономике и других сферах",-сказал он.