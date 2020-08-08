Госагентство занятости Азербайджана приступит к подготовке специалистов с международным сертификатом

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в рамках мер по развитию системы профессиональной подготовки с будущего года приступит к подготовке специалистов с международным сертификатом (ISO).

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, на предварительном этапе Агентство в 2021 году планирует обучить 3000 человек в соответствии со стандартами ISO (Системы управления качеством). С учетом широкого использования инновационных технологий в производстве это нацелено на повышение конкурентоспособности рабочей силы на основе этих стандартов. В настоящее время обсуждаются вопросы организации вышеуказанного обучения с международными партнерами.

Специалисты, обученные по системе управления качеством, смогут работать как в местных, так и в зарубежных компаниях в соответствующих областях специализации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)