Посещение пляжей без отправки запроса на портале cimerlik.az может увеличить число заражений (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку наблюдается серьезный приток людей в пляжи после снятия запрета на посещение. Это, в свою очередь, увеличивает риск заражения.

Как сообщает Trend, после снятия запрета на посещение пляжей здесь работают 1000 волонтеров ASAN, также запущен сайт cimerlik.az. Поэтому граждане, определив посредством сайта пляжи с наименьшим скоплением людей, смогут спокойно там отдохнуть.

Отметим, что в настоящее время пляжи в Баку принимают граждан в соответствии с правилами и квотами. Созданы условия для того, чтобы размещенными на портале пляжами смогли пользоваться одновременно более 100 тысяч человек, и приняты меры безопасности.

Как сообщил заведующий отделом Исполнительной власти города Баку Эльмин Иманов, был проведен мониторинг всех пляжей города. Эта информация была добавлена ​​на портал cimerlik.az, и граждане могут узнать информацию через этот сайт перед тем, как отправиться на пляжи. Все эти меры в первую очередь направлены на обеспечение безопасности людей. Определены места для специальных перегородок на пляжах, установлены доски, проводятся информационные мероприятия с использованием громкоговорителей.

"Наши наблюдения в течение нескольких дней вызывают беспокойство. Так, наши граждане ходят в определенные ими пляжи, не оставив запрос на портале. Это приводит к нежелательной плотности людей. Еще раз просим наших граждан проверить уровень плотности людей на пляже перед тем, как туда отправиться", - сказал Иманов.

Те, кто приезжает на море через портал cimerlik.az, соблюдая правила, выражают свое удовлетворение условиями.

Жительница Баку Сона Ибрагимова сказала, что очень довольна снятием запрета на посещение пляжей.

"Мы пришли на пляж посредством портала, и несмотря на то, что он бесплатный, созданные здесь условия ничем не отстают от платных пляжей. Еще раз призываю людей соблюдать правила", - сказала Ибрагимова.

Член коллегии адвокатов и юрист Гадир Рагимов, отдыхающий на пляже, сказал, что смягчение карантина - прекрасный шаг.

"Нас устраивает политика государства по ослаблению карантинного режима, все в первую очередь направлено на безопасность людей. Сегодня эти условия созданы здесь с использованием всех возможностей. Люди также должны соблюдать требования режима карантина", - добавил он.

(Автор: Асиф Мехман)