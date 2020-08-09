В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 5 618 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 9-е августа.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 785 126 тестов.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 714 человек, 253 из них находятся в реанимации, а 47 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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