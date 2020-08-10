В Азербайджане 14 августа стартуют тестовые экзамены по приему учителей на работу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 14 августа стартует этап тестовых экзаменов конкурса по приему учителей на работу.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, на личную страницу кандидатов, которые будут принимать участие в экзаменах с 14 по 17 августа, отправлена соответствующая информация.

В эти дни будут проведены экзамены по физике, французскому языку, русскому языку и биологии. Информация об экзаменах по другим предметам будет направлена кандидатам в последующие дни.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)