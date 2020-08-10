Уголовное дело в связи с незаконными действиями должностного лица ИВ Ширвана направлено в суд

Общество 10 августа 2020 13:19 (UTC+04:00)
Уголовное дело в связи с незаконными действиями должностного лица ИВ Ширвана направлено в суд

БАКУ /Trend/ - Уголовное дело в связи с незаконными действиями должностного лица ИВ города Ширван направлено в суд, передает в понедельник Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщалось ранее, на основании обращения гражданина в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено расследование в связи с незаконными действиями заведующего Управлением жилищно-коммунального хозяйства ИВ города Ширван Эйюба Гюльмамедова.

В результате оперативных мер, проведенных сотрудниками Главного управления, Эйюб Гюльмамедов 22 июня 2020 года был задержан при получении в своем автомобиле у гражданина 3000 манатов в качестве взятки за оформление двух комнат площадью 35 кв. метров в общежитии, находящемся на балансе Управления.

В связи с вышеотмеченным фактом было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Эйюбу Гюльмамедову 24 июля 2020 года было предъявлено заключительное обвинение по статье 311.2 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) УК Азербайджана. Дело было направлено для рассмотрения в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.

(Текст: Турал Гараджаев)

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