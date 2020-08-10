Названа дата проведения футбольного матча "Карабах" - "Силекс"

БАКУ /Trend/ - Определилась дата матча с македонским "Силексом", который агдамский "Карабах" проведет в рамках первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщил пресс-секретарь агдамского клуба Нурлан Ибрагимов. По его словам, с большой вероятностью игра состоится в 20:00 18 августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку. Представитель клуба подчеркнул, что заключительное решение будет вынесено УЕФА.

Отметим, что 18 и 19 августа состоятся игры в рамках первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Все игры до раунда плей-офф будут проведены в формате одной игры. В случае завершения игры в основное время ничейным результатом, будет назначено добавленное время, и в случае необходимости разыграна серия пенальти. Победитель пройдет во второй раунд Лиги Чемпионов, а проигравший - Лиги Европы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)