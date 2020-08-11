В Азербайджане начинается регистрация для приема в V класс лицеев

БАКУ /Trend/ - 12 августа начинается электронная регистрация для приема в V класс лицеев при Управлении образования города Баку на 2020-2021 учебный год.

Как сообщили во вторник Trend в Управлении, электронная регистрация для учеников, поступающих в V класс гуманитарно-технических лицеев №№ 2, 147 и экологического лицея № 291 будет осуществляться через электронную систему sy.edu.az. Для этого родитель (или законный представитель) учащегося должен войти в электронную систему и ввести необходимую информацию о себе и своем ребенке в соответствующих разделах, создать личную страницу и подать запрос в выбранный лицей. Электронная регистрация завершится 20 августа.

Зарегистрированные учащиеся примут участие в запланированном на 25 августа конкурсе для приема в соответствующие лицеи. В ходе конкурса будут предложены тестовые задания по родному языку, математике и логике.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)