Создана рабочая группа для совершенствования управления системой минкультуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Соответствующим приказом первого заместителя министра культуры, и.о. министра культуры Азербайджана Анара Керимова для совершенствования управления системой министерства культуры создана рабочая группа, состоящая из местных и зарубежных экспертов.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, опыт различных стран последних лет, а также исследования ЮНЕСКО и других международных организаций показывают, что культура играет исключительную роль в социальном, экономическом развитии и и обеспечении устойчивости общества.

В связи с этим, в процессе важно применение самых современных управленческих подходов и технологий с изучением передового опыта в сфере культуры и анализа местных процессов отраслевого развития. Для достижения этих целей в ряде областей возникла необходимость в проведении комплексных реформ.

Учитывая важную роль вышеперечисленных факторов для более эффективного планирования и реализации будущей деятельности в области культуры, была создана рабочая группа.

Целью создания рабочей группы является разработка пакета предложений по модернизации человеческих ресурсов в управлении сферой культуры, созданию прозрачных и эффективных механизмов управления культурой, созданию культурной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и направленной на человеческое развитие, созданию экономически устойчивой модели финансирования в сфере культуры, формированию эффективного управления в сфере культуры с успешным применением современных методов управления и созданию оптимальных площадок для реализации национального творческого потенциала.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)