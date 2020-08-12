ГЭЦ Азербайджана напомнил абитуриентам процедурные правила предстоящих вступительных экзаменов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам, которые 13 и 14 августа будут сдавать вступительные экзамены.

Как сообщили в среду Trend в Центре, 13 и 14 августа в 35 городах и регионах республики будут проведены вступительные экзамены по II и III группам специальностей для выпускников этого и прошлых лет, дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто в рамках вступительного экзамена в вузы по I и IV группам специальностей желает сдать экзамен по иностранному языку, отличному от того, по которому он сдавал выпускной экзамен, и дополнительный экзамен для тех, кто желает сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка сдачи выпускного экзамена. Абитуриенты должны распечатать пропускной лист на экзамен с сайта ГЭЦ.

Согласно информации на 11:45 12 августа, порядка 2800 абитуриентов все еще не сделали этого.

В этом листе указаны место проведения, время начала экзамена и другая необходимая информация.

Наряду с удостоверением личности и пропускным листом на экзамене абитуриент должен иметь при себе "Декларацию о здоровье участника экзамена". Она также распечатывается на сайте ГЭЦ и подписывается самим абитуриентом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)