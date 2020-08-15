Установлен график работы кафе и ресторанов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 18 августа будет разрешено обслуживать клиентов в объектах общественного питания на открытом воздухе, сообщает в субботу Trend.

Согласно информации, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гёкгёльского районов разрешается деятельность ресторанов, кафе, чайных домов и других подобного рода предприятий общественного питания с 09:00 до 22:00 (с условием запрета на курение кальяна и нахождение за одним столом более шести человек).

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)